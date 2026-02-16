Глава государства касым-жомарт Токаев вручил награды победителям международного турнира UAE SWAT Challenge-2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Церемония награждения участников команд – победителей международного турнира UAE SWAT Challenge-2026 состоялась в Акорде.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и подчеркнул, что они продемонстрировали всему миру непоколебимый дух казахских воинов и укрепили авторитет Казахстана на международной арене.

– Защищая честь страны, вы одержали блестящую победу на этом престижном турнире. Благодаря этому наш небесно-голубой флаг гордо взмыл ввысь, а слава нашей Родины приумножилась. Мы искренне гордимся вами! Турнир в Дубае, собравший более 100 элитных подразделений из 48 стран – это событие мирового масштаба. Не будет преувеличением сказать, что это были сложнейшие испытания: на протяжении пяти дней командам приходилось преодолевать тяжелейшие преграды на пределе человеческих возможностей. Наши бойцы проявили исключительную волю, безупречно выполнили боевые задачи и подтвердили высочайший уровень профессионализма. На такие состязания каждое государство направляет своих самых сильных воинов. В столь непростых условиях вы оправдали надежды соотечественников и доказали, что являетесь лучшими из лучших. Этот успех не случаен. Каждое достижение – плод железной дисциплины и неустанного труда. Каждая победа – яркое свидетельство тщательной тактической подготовки и отточенного мастерства. Как вы знаете, в прошлом году на турнире наши бойцы завоевали две серебряные медали. В этом году национальная сборная, на которую возлагались большие надежды, с честью продолжила этот победный путь. Команда «Kazakhstan C» стала абсолютным чемпионом. Это историческое достижение навсегда останется в летописи турнира. Пройдут годы, но ваши дети и все соотечественники, ставшие свидетелями триумфа, будут с гордостью вспоминать эти славные дни. Команда «Kazakhstan A» заняла почетное второе место. Это тоже великолепный результат, который воодушевил всех нас, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Указом Главы государства группа офицеров и военнослужащих, вернувшихся с победой с международных соревнований UAE SWAT Challenge-2026, награждена орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и Благодарностью Президента Республики Казахстан.