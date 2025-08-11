Токаев поблагодарил учителей победителей олимпиад и предложил их наградить
На мероприятие были приглашены 24 лауреата, в числе которых 4 обладателя золотых, 11 – серебряных и 9 – бронзовых медалей, завоеванных в таких дисциплинах, как химия, математика, физика, география, информатика и биология.
Президент выразил глубокую благодарность педагогам, подчеркнув, что именно благодаря их профессионализму, терпению и поддержке школьники достигли высоких результатов на международной арене. По словам Касым-Жомарта Токаева, учителя заслуживают особого признания и должны быть отмечены государственными наградами за вклад в воспитание и развитие будущих лидеров страны.
"Наш флаг поднимается ввысь на мировых спортивных и творческих аренах в честь побед наших юных соотечественников. Высок престиж страны в сфере образования. С прошлого года наши школьники приняли участие более чем в 30 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав тысячи медалей, из которых почти 200 – золотые, свыше 300 – серебряные и около 500 – бронзовые. Столь впечатляющие результаты свидетельствуют о высоком уровне образования в нашей стране. Мы гордимся каждым победителем, защищавшим честь Казахстана за рубежом. Я вижу в вас достойных граждан нашей страны. Абсолютно уверен, что в будущем вы внесете значительный вклад в развитие Казахстана", – добавил Президент.
Обращаясь к юным талантам, Президент поздравил их с успехами в сфере знаний и выразил им искреннюю признательность. По его словам, триумф на престижных международных интеллектуальных соревнованиях и прославление Казахстана на мировой арене является выдающимся достижением.
"Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах – нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом – это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта, без упорного труда, недостаточно для успеха. Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере. Каждая победа, каждая медаль – это результат кропотливых поисков, напряженного труда и постоянной подготовки. Особо хочу отметить огромный вклад уважаемых учителей, которые помогли развить способности своих учеников", – сказал Глава государства.
