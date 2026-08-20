Токаев наградил представителя ООН орденом «Достық»
20 Августа 2026, 17:31
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20 Августа 2026, 17:3120 Августа 2026, 17:31
122Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанова орденом «Достық» II степени.
Государственная награда вручена за значительный вклад в развитие волонтерства в Казахстане.
Ранее сегодня Глава государства провел встречу с Тойли Курбановым, в ходе которой стороны обсудили развитие волонтерского движения и сотрудничество Казахстана с Программой добровольцев ООН.
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