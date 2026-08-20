Токаев наградил представителя ООН орденом «Достық»

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанова орденом «Достық» II степени.

Государственная награда вручена за значительный вклад в развитие волонтерства в Казахстане.

Ранее сегодня Глава государства провел встречу с Тойли Курбановым, в ходе которой стороны обсудили развитие волонтерского движения и сотрудничество Казахстана с Программой добровольцев ООН.