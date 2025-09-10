Касым-Жомарт Токаев наградил Феликса Чисекеди орденом "Достық" I степени, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана подчеркнул, что сегодня исторический день в летописи сотрудничества двух стран.

"Отношения между Республикой Казахстан и Демократической Республикой Конго развиваются динамичными темпами. Прежде всего, для нас большая честь принимать в Казахстане Президента Феликса Чисекеди с первым государственным визитом. Демократическая Республика Конго – важный и надежный партнер Казахстана на Африканском континенте. Наши двусторонние связи основаны на узах прочной дружбы и взаимного уважения. Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с ДРК в различных сферах. Существуют все предпосылки для придания ему нового импульса. Нас объединяют высокий уровень политической воли, значительный торгово-экономический потенциал, а также общие цели в культурно-гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют итоги сегодняшних переговоров. Мы договорились вывести межгосударственные отношения на новый уровень в духе взаимной поддержки и понимания. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран. Подтверждена готовность дальнейшего укрепления взаимодействия на международной арене. Мы также условились совместно прилагать усилия для обеспечения глобальной безопасности и стабильности. В целом, есть все основания утверждать, что многогранное партнерство между Астаной и Киншасой имеет большой потенциал и широкие перспективы", – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил исторический вклад Феликса Чисекеди в развитие сотрудничества двух стран. Президент Казахстана также подчеркнул, что рассматривает его как подлинного лидера, который, опираясь на поддержку народу, ведет свою страну вперед.

"Демократическая Республика Конго добивается значительных успехов и укрепляет свои позиции на международной арене. Экономика Вашей страны демонстрирует устойчивый рост. По Вашей инициативе успешно реализуются новые проекты в различных сферах. Несомненно, эти достижения стали возможными благодаря Вашим усилиям. Уверен, что под Вашим руководством страна и впредь будет достигать все более высоких результатов. На этом пути Казахстан готов оказывать Вашей стране всестороннюю поддержку", – сказал он.

Президент сообщил, что принял решение о награждении Феликса Чисекеди орденом "Достық" I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго, развитие дружбы между двумя народами, обеспечение международной и региональной безопасности и стабильности.