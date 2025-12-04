Токаев наградил Президента Евросовета орденом "Достық" I степени
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Европейского Совета Антониу Коште орден "Достық" I степени за выдающийся вклад в укрепление партнёрства между Казахстаном и Европейским Союзом, передает BAQ.KZ.
В ходе торжественной церемонии Глава государства подчеркнул значимость 10-летия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, отметив ключевую роль Кошты в продвижении взаимовыгодного диалога.
"Вы – надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнёрами по всему миру", – сказал Токаев.
Президент Казахстана добавил, что вручение ордена станет символом прочной дружбы между Казахстаном и ЕС и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений.
