Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Европейского Совета Антониу Коште орден "Достық" I степени за выдающийся вклад в укрепление партнёрства между Казахстаном и Европейским Союзом, передает BAQ.KZ.

В ходе торжественной церемонии Глава государства подчеркнул значимость 10-летия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, отметив ключевую роль Кошты в продвижении взаимовыгодного диалога.

"Вы – надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнёрами по всему миру", – сказал Токаев.

Президент Казахстана добавил, что вручение ордена станет символом прочной дружбы между Казахстаном и ЕС и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений.