Токаев наградил президента KIA орденом "Достық" II степени
Сегодня, 10:58
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга орденом "Достық" II степени, передает BAQ.KZ.
– Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие казахско-корейского сотрудничества и укрепление дружбы между нашими народами. Вы внесли поистине значительную лепту в становление автомобильной промышленности нашей страны, – сказал Президент.
