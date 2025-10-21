  • 21 Октября, 12:01

Токаев наградил президента KIA орденом "Достық" II степени

Сегодня, 10:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев наградил президента KIA орденом "Достық" II степени Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
136

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга орденом "Достық" II степени, передает BAQ.KZ.

– Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие казахско-корейского сотрудничества и укрепление дружбы между нашими народами. Вы внесли поистине значительную лепту в становление автомобильной промышленности нашей страны, – сказал Президент.

Самое читаемое

Наверх