Токаев наградил президента World Aquatics орденом «Достық» II степени

Президент Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама и наградил его орденом «Достық» II степени за вклад в развитие водных видов спорта в мире и Казахстане.

Во время встречи Глава государства высоко оценил поддержку, которую World Aquatics оказывает Казахстанской федерации водных видов спорта, и подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства с международной спортивной организацией.

Касым-Жомарт Токаев отметил растущий интерес казахстанцев к водным видам спорта и подчеркнул, что отечественные спортсмены достойно представляют страну на международной арене, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Президент напомнил об исторической победе Дмитрия Баландина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и бронзовой медали Адильбека Мусина на Азиатских играх 2022 года.

Глава государства сообщил, что в Казахстане создаются условия для массового и профессионального спорта, проведения международных соревнований и расширяется спортивная инфраструктура.

Хусейн Аль-Мусаллам, в свою очередь, отметил, что результаты и выступления казахстанских спортсменов на XX летних Азиатских играх 2026 года свидетельствуют о серьезном потенциале для дальнейшего прогресса спорта в стране.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев вручил президенту World Aquatics орден «Достық» II степени.