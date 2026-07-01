Токаев наградил руководителей международных организаций по гимнастике орденами «Достық»
Сегодня 2026, 13:51
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Сегодня 2026, 13:51Сегодня 2026, 13:51
132Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил руководителей Международной федерации гимнастики (FIG) и Азиатского гимнастического союза (AGU) государственными наградами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
За вклад в развитие гимнастики в Казахстане и мире президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ удостоен ордена «Достық» I степени.
Президент Азиатского гимнастического союза Абдулрахман Аль-Шатри награжден орденом «Достық» II степени.
Как отметили в Акорде, государственные награды вручены в знак признания заслуг руководителей международных спортивных организаций в развитии и популяризации гимнастики как в Казахстане, так и на международном уровне.
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