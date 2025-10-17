Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и самоотверженность
Президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.
Указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" опубликован на сайте Акорды.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:
орденом "Айбын" І степени имени Сагадата Нурмагамбетова
Азимбаева Шинболата Бериковича – оперативного дежурного Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы
Мергасимова Азимхана Айдархановича – начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
орденом "Айбын" ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева
Кубетаева Руслана Рустемовича – командира отделения специализированной пожарной части № 2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
орденом "Құрмет"
Елеуова Ерлана Муратовича – тракториста Донгулекского лесничества Бегеневского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов
Жұмағалиев Арыстан Әуезұлы – командира отделения пожарной части № 4 Актюбинского филиала ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші"
Кубенова Адилбека Жумабаевича – директора Западно-Казахстанского филиала "Ақ Берен" ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
Куаналиева Амангельды Курмашевича – директора Атырауского филиала "Ақ Берен" ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
Мухамбетжанова Сайлауа Жумагуловича – пожарного добровольного противопожарного формирования села Тугускен ГУ "Аппарат акима Жанааркинского района" области Ұлытау;
медалью "Ерлігі үшін"
Ахмедова Амирана Сулеймановича – спасателя ГКП "Служба спасения города Алматы" Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы
Ахметжанова Серикбая Барлыбаевича – фельдшера филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по городу Астане Министерства по чрезвычайным ситуациям
Бухала Андрея Анатольевича – пилота-инструктора АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям
Демежанова Жаната Кадылбековича – командира отделения пожарного поста ТОО "ESK protection", город Алматы
Жангакова Серика Хожахметовича – спасателя ГКП "Служба спасения города Алматы" Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы
Жолжаксынова Нуржана Турсынбековича – главного спасателя Оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Кубенова Тимура Корганбековича – фельдшера трассового медико-спасательного пункта "Казыгурт" филиала ГУ "Центр медицины катастроф" по городу Шымкенту Министерства по чрезвычайным ситуациям
Максимова Игоря Владимировича – главного спасателя – специалиста ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" Министерства по чрезвычайным ситуациям
Молдажанова Марата Зайзуллиновича – рабочего лесопожарной станции Бескарагайского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Министерства экологии и природных ресурсов
Павел Евгению Николаевну – руководителя ОО "Волонтерское движение LIDER.KZ", область Абай
Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – командира отделения пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Сейтжанова Жаныбека Ермековича – командира отделения пожарной части № 23 Отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Скопина Артёма Алексеевича – руководителя ОО "Федерация альпинизма города Алматы";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Бекбаулову Ержан Мухатаевну – главного эксперта Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Бердашева Замира Амангельдиновича – директора Уральского филиала ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші", Западно-Казахстанская область
Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы – заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Мыскина Павла Анатольевича – начальника военизированной аварийно-спасательной службы КГП "Метрополитен города Алматы"
Прошкину Ирину Ивановну – сливщика-наливщика филиала "Заря" РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям
Силинского Геннадия Юрьевича – заместителя директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
Смамбаева Султана Балтаевича – начальника Костанайской негосударственной противопожарной службы филиала "Многофункциональный центр обслуживания" АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Сулейменова Аманжола Ауельнуровича – руководителя Есикского производственно-эксплуатационного отдела филиала "Иле Алатауское территориальное эксплуатационное техническое управление" ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям
Тобагабулова Абдурахмана Бакитжановича – генерального директора ТОО "Аварийно-спасательная служба "Серіктес", Карагандинская область.
