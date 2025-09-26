Токаев наградил спортсменов за успехи на ЧМ по борьбе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственных деятелей в области спорта, отличившихся высокими достижениями на чемпионате мира по видам борьбы, который прошёл в городе Загреб, Хорватия, передает BAQ.KZ.
За выдающиеся спортивные результаты и вклад в развитие отечественного спорта государственные награды были вручены спортсменам и их наставникам.
Орденом "Құрмет" были удостоены:
-
Айдос Сұлтанғали — инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта;
-
Нұрқожа Қайпанов — инструктор-спортсмен той же дирекции;
-
Камал Гаджимагомедов — тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба.
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
-
Асылжан Есенгелди — инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта";
-
Еркебұлан Кешубаев — тренер РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак"" города Алматы.
Кроме того, Благодарностью Президента Республики Казахстан был отмечен:
-
Юрий Мельниченко — тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры.
Чемпионат мира по видам борьбы в Загребе стал ярким подтверждением высокого уровня казахстанской школы борьбы. Победы спортсменов были достигнуты не только благодаря их мастерству, но и благодаря слаженной работе тренерского состава, что было справедливо отмечено на высшем уровне.
Самое читаемое
- Стало известно, когда могут дать отопление в Астане
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Цены на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прокомментировал первый вице-министр нацэкономики
- Стены из пластика, спортзала нет: в Семее тысяча школьников ютится в здании бывшего ПТУ
- "Казатомпром" станет поставщиком топлива для АЭС Казахстана