Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственных деятелей в области спорта, отличившихся высокими достижениями на чемпионате мира по видам борьбы, который прошёл в городе Загреб, Хорватия, передает BAQ.KZ.

За выдающиеся спортивные результаты и вклад в развитие отечественного спорта государственные награды были вручены спортсменам и их наставникам.

Орденом "Құрмет" были удостоены:

Айдос Сұлтанғали — инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта;

Нұрқожа Қайпанов — инструктор-спортсмен той же дирекции;

Камал Гаджимагомедов — тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

Асылжан Есенгелди — инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта";

Еркебұлан Кешубаев — тренер РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак"" города Алматы.

Кроме того, Благодарностью Президента Республики Казахстан был отмечен:

Юрий Мельниченко — тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры.

Чемпионат мира по видам борьбы в Загребе стал ярким подтверждением высокого уровня казахстанской школы борьбы. Победы спортсменов были достигнуты не только благодаря их мастерству, но и благодаря слаженной работе тренерского состава, что было справедливо отмечено на высшем уровне.