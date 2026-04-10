Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ко Дню науки. Ассоциированный профессор Академии государственного управления при Президенте РК Айбол Аргынгазинов удостоен медали «Ерен еңбегі үшін», сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Молодой профессор подчеркнул, что воспринимает полученную награду как признание вклада молодёжи в развитие науки и образования.

«Я думаю, что эта награда прежде всего высокая оценка деятельности молодежи, членов президентского молодежного кадрового резерва, коим я являюсь, и той молодежи, которая работает именно в сфере науки и образования. Сам в течение длительного времени занимаюсь научно-педагогической деятельностью в Академии государственного управления», - отметил Аргынгазинов.

Он также рассказал о своей преподавательской и научной работе. Айбол Аргыгазинов выпустил несколько потоков магистров региональной экономики. Это специализированное направление магистрской подготовки. Также он занимается проведением исследований.

По его словам, ключевые научные интересы связаны с глобальными экономическими процессами.

«Мои основные научные интересы - это макроэкономика, мировая экономика, сейчас, в частности, развитие экономических коридоров», - отметил эксперт.

Вручение наград ко Дню науки направлено на поддержку отечественных ученых и развитие научного потенциала Казахстана.