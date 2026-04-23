Токаев наградил заместителя Премьер-министра Омана орденом «Достық»
Сегодня 2026, 21:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
146Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев наградил заместителя Премьер-министра Зиязина бен Хайсама Аль Саида орденом «Достық» I степени, передает BAQ.KZ.
Награду почетный гость получил за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Оманом, развитие дружбы между двумя народами.
Напомним, Токаев назвал Оман надежным партнером Казахстана в арабском мире.
