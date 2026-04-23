Токаев наградил заместителя Премьер-министра Омана орденом «Достық»

Касым-Жомарт Токаев наградил заместителя Премьер-министра Зиязина бен Хайсама Аль Саида орденом «Достық» I степени, передает BAQ.KZ.

Награду почетный гость получил за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Оманом, развитие дружбы между двумя народами.

Напомним, Токаев назвал Оман надежным партнером Казахстана в арабском мире.