Токаев напомнил об освобождении малого бизнеса от проверок на три года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержать малый бизнес в период адаптации к новым налоговым условиям. Об этом Глава государства сказал на встрече с коллективом и членами профсоюза Qarmet в Темиртау, передает пресс-служба Акорды.

Президент напомнил о ранее объявленных мерах государственной поддержки предпринимателей, включая освобождение малого бизнеса от проверок на ближайшие три года. Он подчеркнул необходимость сделать кредиты для предприятий доступнее.

«Вы знаете, что в своем Послании я объявил о том, что малый бизнес будет поддержан государством целым рядом мер, в том числе освобождением от проверок в течение ближайших трех лет. Я считаю, что мы должны помочь малому бизнесу именно сейчас, для того чтобы он успешно адаптировался к новым налоговым условиям. Нужно поработать над вопросами фондирования предприятий с тем, чтобы удешевить кредиты», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Во время встречи Глава государства высоко оценил труд работников Qarmet, отметив их профессионализм и вклад в развитие металлургического комбината.

Президент отдельно упомянул Сергея Чернобая, которому в 2025 году присвоили высшую степень отличия «Қазақстанның Еңбек Ері».

«Здесь находится Сергей Петрович Чернобай, которому в прошлом году была присвоена высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Eрі». Среди вас немало тружеников, возрождающих былую славу Qarmet. Ваша плодотворная работа заслуживает самого большого уважения. Вся государственная политика направлена на поощрение передовиков трудовых профессий. Предыдущий год был посвящен именно вам. Но самое доброе и уважительное отношение государства к вам, производственникам и аграриям, конечно же, не претерпит изменений. Мы будем поддерживать вас. Поэтому мною подписан Указ о вручении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в индустриально-промышленное развитие страны. Это достойная оценка вашего самоотверженного труда на благо Родины», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании указа о награждении граждан, внесших значительный вклад в индустриальное развитие Казахстана.