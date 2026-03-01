  • Главная
Токаев направил Королю Иордании послание со словами поддержки

Глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Сегодня 2026, 15:21
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил послание Королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период, передает BAQ.KZ.

Президент призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации, и вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами.

