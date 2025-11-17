Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, выразив признательность за теплое гостеприимство, оказанное казахстанской делегации во время государственного визита в Ташкент 14–16 ноября, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Глава Казахстана подчеркнул историческое значение визита, который придал дополнительный импульс развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

В письме Токаев отметил высокую организацию VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в столице Узбекистана. По его словам, обсуждения охватили весь спектр регионального сотрудничества и завершились важными договорённостями.

Отдельно президент Казахстана обратил внимание на присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника форума. Он подчеркнул, что это решение усилило стратегический характер встречи и расширило горизонт регионального взаимодействия.