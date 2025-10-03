Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам XVI Евразийского форума KAZENERGY и Kazakhstan Energy Week 2025, который открылся 3 октября в Астане. Обращение зачитал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства поздравил участников с 20-летием Ассоциации KAZENERGY и подчеркнул, что энергетическая отрасль переживает серьёзные трансформации.

"Это представительный съезд авторитетных экспертов и квалифицированных специалистов, где обсуждаются актуальные вопросы энергетической отрасли. Сегодня начался новый исторический этап. Глубокие перемены затрагивают и энергетический сектор. Ситуация в мире усложнилась из-за усиления глобальных вызовов, роста кризисных явлений в международных отношениях, разрушения сложившейся логистики. В такой непростой период поиск новых форм эффективного взаимодействия становится общей задачей для всех", – отметил он.

Президент связал развитие экономики, науки, инноваций и технологий с доступностью энергетических ресурсов и заявил, что Казахстан реализует масштабные проекты по укреплению энергетической безопасности и независимости страны.

"Казахстан придаёт большое значение привлечению инвестиций в энергетический сектор и повышению его конкурентоспособности. Как ответственная средняя держава, мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с ООН, ШОС, МАГАТЭ, ОПЕК и другими международными организациями", – сказал Токаев.

Он выразил уверенность, что форум станет площадкой для выработки новых идей и созидательных инициатив, которые помогут развитию мировой энергетики.