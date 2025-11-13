Касым-Жомарт Токаев направил письмо благодарности президенту России Владимиру Путину по итогам государственного визита в РФ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Атмосфера теплоты, доверия и взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана, — отметил глава государства.

Особое внимание Токаев уделил Декларации о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По его словам, документ усилит многогранное сотрудничество между странами и станет важным шагом в развитии двусторонних отношений.