Токаев направил письмо благодарности президенту России
Вчера, 22:28
107Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил письмо благодарности президенту России Владимиру Путину по итогам государственного визита в РФ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Атмосфера теплоты, доверия и взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана, — отметил глава государства.
Особое внимание Токаев уделил Декларации о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По его словам, документ усилит многогранное сотрудничество между странами и станет важным шагом в развитии двусторонних отношений.
