Токаев направил послание Президенту ОАЭ
Президент Казахстана направил послание лидеру ОАЭ, выразив поддержку и подчеркнув важность дипломатии.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил послание Президенту Объединенные Арабские Эмираты шейху Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
В своём письме Глава государства выразил поддержку и солидарность с ОАЭ на фоне текущей сложной ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Казахстана отметил, что уверен в способности страны преодолеть вызовы благодаря сильному руководству.
«Под сильным, мудрым и дальновидным руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна его страна достойно преодолеет вызовы и продолжит свой стратегический курс динамичного развития», — говорится в послании.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул ключевую роль дипломатии в современных международных условиях.
«Дипломатия и конструктивный диалог остаются единственным надежным инструментом достижения долгосрочного мира и стабильности», — отметил Президент.
В послании также акцентировано внимание на высоком уровне отношений между странами.
Отмечается, что документ отражает стратегический характер сотрудничества, взаимное доверие и братские отношения между народами Казахстана и ОАЭ.
