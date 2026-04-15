Президент Касым-Жомарт Токаев направил послание Президенту Объединенные Арабские Эмираты шейху Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

В своём письме Глава государства выразил поддержку и солидарность с ОАЭ на фоне текущей сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Казахстана отметил, что уверен в способности страны преодолеть вызовы благодаря сильному руководству.

«Под сильным, мудрым и дальновидным руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна его страна достойно преодолеет вызовы и продолжит свой стратегический курс динамичного развития», — говорится в послании.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул ключевую роль дипломатии в современных международных условиях.

«Дипломатия и конструктивный диалог остаются единственным надежным инструментом достижения долгосрочного мира и стабильности», — отметил Президент.

В послании также акцентировано внимание на высоком уровне отношений между странами.

Отмечается, что документ отражает стратегический характер сотрудничества, взаимное доверие и братские отношения между народами Казахстана и ОАЭ.