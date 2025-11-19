Токаев направил поздравительную телеграмму Князю Монако
Сегодня, 09:02
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Князя Альбера II и народ Монако с Национальным днём, передаёт BAQ.KZ.
В телеграмме Глава государства отметил, что Княжество Монако продолжает укреплять свой международный авторитет, сохраняет уникальное культурное наследие и служит примером устойчивого развития, ответственного финансового управления и защиты окружающей среды.
Токаев выразил уверенность, что казахстанско-монакские отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и далее укрепляться во благо народов двух стран.
Глава государства пожелал Князю Альберу II и жителям Монако процветания и благополучия.
