Токаев направил поздравительную телеграмму новому Президенту Кореи
Президент Казахстана поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием главой Республики.
Сегодня, 21:21
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Сегодня, 21:21Сегодня, 21:21
63Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ли Чжэ Мёну по случаю его избрания на пост Президента Республики Корея, передает BAQ.KZ.
В своём обращении Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении расширенного стратегического партнёрства между двумя странами и выразил готовность к активизации взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.
Президент также пожелал успехов в ответственной государственной деятельности, а корейскому народу — благополучия и процветания.
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