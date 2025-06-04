Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ли Чжэ Мёну по случаю его избрания на пост Президента Республики Корея, передает BAQ.KZ.

В своём обращении Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении расширенного стратегического партнёрства между двумя странами и выразил готовность к активизации взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Президент также пожелал успехов в ответственной государственной деятельности, а корейскому народу — благополучия и процветания.