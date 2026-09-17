Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю его дня рождения.

В своей телеграмме Глава государства отметил роль Нарендры Моди в укреплении позиций Индии на мировой арене.

В своем послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что под сильным и мудрым руководством Нарендры Моди Индия укрепляет свои позиции в качестве одного из глобальных лидеров по экономическому росту, устойчивому развитию и научно-техническому потенциалу.

Президент также поблагодарил Главу Правительства Индии за теплое гостеприимство и радушие, оказанное в ходе его визита в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

Отметив успешные итоги двусторонней встречи с Нарендрой Моди, Глава государства пригласил его посетить Казахстан с государственным визитом.

Глава государства пожелал Премьер-министру успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.