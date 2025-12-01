Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с национальным праздником Румынии – Днем великого объединения, передает BAQ.KZ.

В своей телеграмме Президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу – благополучия и процветания.