Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии
Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с национальным праздником Румынии – Днем великого объединения, передает BAQ.KZ.
В своей телеграмме Президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу – благополучия и процветания.
