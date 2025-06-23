Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Великому Герцогу Анри по случаю Национального дня Люксембурга, передает BAQ.KZ

В своем поздравлении Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и общие устремления народа Люксембурга, а также его значительные достижения в таких областях, как финансы, цифровые инновации и зеленые технологии.



Президент Казахстана пожелал Великому Герцогу Анри успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Люксембурга – дальнейшего процветания.