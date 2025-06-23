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Казахстан выразил уважение и поддержку народу Люксембурга

Сегодня, 12:33
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Акорда Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Великому Герцогу Анри по случаю Национального дня Люксембурга, передает BAQ.KZ.
 
В своем поздравлении Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и общие устремления народа Люксембурга, а также его значительные достижения в таких областях, как финансы, цифровые инновации и зеленые технологии.

Президент Казахстана пожелал Великому Герцогу Анри успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Люксембурга – дальнейшего процветания.

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