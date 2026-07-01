Токаев направил поздравление Премьер-министру Канады

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание Премьер-министру Канады Марку Карни по случаю национального праздника – Дня Канады, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем обращении Глава государства отметил, что Казахстан высоко ценит многолетние отношения с Канадой, основанные на дружбе и взаимном уважении.

Президент также подтвердил готовность и дальше укреплять двустороннее сотрудничество между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марку Карни успехов в государственной деятельности, а народу Канады – благополучия и процветания.