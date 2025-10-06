В местности Тобыкты Мангистауской области был проведён ряд мероприятий в честь 275-летия Бекет-ата Мырзагулулы и его духовного наставника Шопан-ата. В двухдневных масштабных торжествах приняли участие более 10 тысяч гостей из разных уголков Казахстана, а также из зарубежных стран, передает BAQ.KZ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо по случаю юбилея, в котором отметил особый вклад Бекет-ата в духовную жизнь народа. Приветствие Президента зачитал аким области Нурдаулет Килыбай.

"Бекет Мырзагулулы — один из великих сынов и защитников своего народа. Всю свою жизнь он посвятил просветительской деятельности и обогащению мировоззрения общества. Он уделял особое внимание воспитанию подрастающего поколения, был неутомимым поборником таких общечеловеческих ценностей, как доброта, сострадание, согласие, единство и справедливость. Бекет-ата получил известность среди казахов и братских народов как выдающийся мыслитель и духовный учитель, имя которого овеяно легендами. Сегодня подземные мечети Мангистауской области известны как места паломничества, хранилища знаний и уникальные архитектурные объекты. По моему поручению ведется работа по включению подземной мечети в Огланды и других исторических памятников региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ценности, к которым призывал Бекет-ата во имя добра и согласия, по праву считаются бесценным достоянием нашей национальной культуры. Наш долг – сохранить и передать это наследие потомкам. Желаю всем благополучия и процветания", — говорится в приветственном послании.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, представители интеллигенции, общественные деятели, молодежь и др.

В рамках юбилейного торжества были организованы соревнования по национальным видам спорта — конные забеги, аламан-байге, казакша курес, поднятие гири и другие. Для гостей установили свыше 100 юрт и провели ас.

Кроме того, мероприятие продолжилось насыщенной духовно-культурной программой.

На площадке "Ойталқы" известные личности поделились своими глубокими мыслями о единстве, сплочённости и духовной преемственности. Концертная программа "Маңғыстау машайықтың басқан жері" и вечер традиционного искусства "Әулиелер әуезі" подарили зрителям сильные духовные впечатления.

Все юбилейные мероприятия были организованы за счет спонсорских средств.