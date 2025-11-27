  • 27 Ноября, 11:23

Токаев направил соболезнования Си Цзиньпину после крупного пожара в Гонконге

Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

