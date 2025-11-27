Токаев направил соболезнования Си Цзиньпину после крупного пожара в Гонконге
Сегодня, 10:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
98
Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
- Сильный ветер, снег и гололёд: какая погода ждет Казахстан 26 ноября
- Каков внешний долг Казахстана – кому и на каких условиях мы должны
- На юге Таиланда сотни тысяч человек эвакуировали из-за масштабного наводнения