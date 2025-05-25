Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада Короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании – благополучия и процветания, говорится в сообщении Акорды.