Токаев направил телеграмму Президенту Израиля в память о жертвах Холокоста
Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, передает BAQ.KZ.
В послании Глава государства подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных людей, погибших в годы Холокоста.
"Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества", — говорится в телеграмме.
