Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну и народу королевства в связи с кончиной Королевы-матери Сирикит, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Мать короля Таиланда, бывшая королева Сирикит, скончалась в возрасте 93 лет. На протяжении более 60 лет она была супругой короля Пхумипона Адульядета, правившего Таиландом с 1950 по 2016 год — дольше всех в истории страны. Королева Сирикит пользовалась огромным уважением и любовью среди граждан. С 1976 года её день рождения, 12 августа, официально отмечается в Таиланде как День матери.