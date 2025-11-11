Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции
Президент Казахстана с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета.
Сегодня, 22:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:07Сегодня, 22:07
111Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции.
"Глава государства выразил искренние соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Едыге Емберды: Несмотря на травму, смог показать хороший результат
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой