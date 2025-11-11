  • 11 Ноября, 23:26

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции

Президент Казахстана с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета.

Сегодня, 22:07
akorda.kz
Сегодня, 22:07
111
Фото: akorda.kz

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции.

"Глава государства выразил искренние соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу", - говорится в сообщении.

