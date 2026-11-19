Токаев: Наша стратегическая цель – превратить Казахстан в академический хаб Центральной Азии
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении превратить Казахстан в региональный центр высшего образования, науки и международного академического сотрудничества.
Выступая на III Форуме стратегических партнеров, Глава государства отметил позиции казахстанских университетов в международных рейтингах.
«Мы гордимся достигнутыми успехами. 18 отечественных университетов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2026.
Кроме того, 10 казахстанских вузов включены в рейтинг Times Higher Education 2027 года.
В Глобальном инновационном индексе 2026 года Казахстан продолжает устойчивый рост и показывает наивысшие результаты в регионе. Однако в условиях глобальной конкуренции мы не можем позволить себе останавливаться на достигнутом.
Казахстан нацелен на укрепление позиции в качестве регионального центра высшего образования, науки и международного академического сотрудничества.
Наша стратегическая цель – превратить Казахстан в академический хаб Центральной Азии, стать частью глобального рынка знаний, причем актуальных и качественных знаний.
Наука и образование – это не место для начетничества, формализма и, в конечном счете, самообмана», – заявил Президент.
Глава государства рассказал о сотрудничестве с зарубежными университетами и открытии их филиалов в Казахстане.
«Сейчас можно сказать, что первый этап большой организаторской работы, по существу, пройден.
В связи с чем выражаю благодарность министру Саясату Нурбеку.
Мы выстроили продуктивное партнерство с ведущими учебными заведениями мира, открыли филиалы целого ряда иностранных вузов. Начата модернизация образовательной и научно-инновационной инфраструктуры», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельно Президент остановился на работе филиалов российских университетов.
«В нашей стране давно и успешно работает филиал Московского государственного университета имени М. Ломоносова.
Он стал платформой эффективного научно-образовательного сотрудничества Казахстана и России.
Недавно филиал отметил свое 25-летие, к юбилейной дате ему передан учебный корпус, признанный достаточно комфортным и приспособленным к выполнению ответственных задач.
В прошлом году в Астане открылся филиал Московского государственного института международных отношений, который приступил к подготовке востребованных кадров на стыке дипломатии, экономики и цифровых технологий. Для этого Института возводится новое здание в Астане».
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