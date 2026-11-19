Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении превратить Казахстан в региональный центр высшего образования, науки и международного академического сотрудничества.

Выступая на III Форуме стратегических партнеров, Глава государства отметил позиции казахстанских университетов в международных рейтингах.

«Мы гордимся достигнутыми успехами. 18 отечественных университетов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2026.

Кроме того, 10 казахстанских вузов включены в рейтинг Times Higher Education 2027 года.

В Глобальном инновационном индексе 2026 года Казахстан продолжает устойчивый рост и показывает наивысшие результаты в регионе. Однако в условиях глобальной конкуренции мы не можем позволить себе останавливаться на достигнутом.

Казахстан нацелен на укрепление позиции в качестве регионального центра высшего образования, науки и международного академического сотрудничества.

Наша стратегическая цель – превратить Казахстан в академический хаб Центральной Азии, стать частью глобального рынка знаний, причем актуальных и качественных знаний.

Наука и образование – это не место для начетничества, формализма и, в конечном счете, самообмана», – заявил Президент.