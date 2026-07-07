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Токаев назначил Берика Асылова Генеральным прокурором Казахстана

Сегодня 2026, 20:17
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Сегодня 2026, 20:17
Сегодня 2026, 20:17
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Берика Асылова на должность Генерального прокурора Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Соответствующий указ Главы государства опубликован пресс-службой Акорды.

«Указом Главы государства Асылов Берик Ногайулы назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Берик Асылов продолжит руководить Генеральной прокуратурой Казахстана.

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