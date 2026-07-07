Токаев назначил Берика Асылова Генеральным прокурором Казахстана
Сегодня 2026, 20:17
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Сегодня 2026, 20:17Сегодня 2026, 20:17
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Берика Асылова на должность Генерального прокурора Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Соответствующий указ Главы государства опубликован пресс-службой Акорды.
«Указом Главы государства Асылов Берик Ногайулы назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Берик Асылов продолжит руководить Генеральной прокуратурой Казахстана.
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