Токаев назначил министра промышленности и строительства

Ерсайын Нагаспаев назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

До назначения его кандидатуру рассмотрел Комитет Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике. Депутаты поддержали возможность назначения Нагаспаева на должность главы ведомства.

Что известно о Ерсайыне Нагаспаеве

Ерсайын Нагаспаев родился 28 июля 1980 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».

Карьеру начал в 2001 году в аппарате акима Темиртау. В разные годы работал в системе МИД, Министерстве транспорта и коммуникаций, Актауском морском торговом порту, а также был советником заместителя Премьер-министра.

Нагаспаев занимал должности акима Шахтинска, заместителя акима Астаны и председателя правления СПК «Астана». Позже работал в структурах «Қазақстан темір жолы», где занимался обеспечением и новыми проектами.

28 февраля 2025 года был назначен министром промышленности и строительства Казахстана.