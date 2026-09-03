Токаев назначил министра промышленности и строительства
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Ерсайын Нагаспаев назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
До назначения его кандидатуру рассмотрел Комитет Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике. Депутаты поддержали возможность назначения Нагаспаева на должность главы ведомства.
Что известно о Ерсайыне Нагаспаеве
Ерсайын Нагаспаев родился 28 июля 1980 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».
Карьеру начал в 2001 году в аппарате акима Темиртау. В разные годы работал в системе МИД, Министерстве транспорта и коммуникаций, Актауском морском торговом порту, а также был советником заместителя Премьер-министра.
Нагаспаев занимал должности акима Шахтинска, заместителя акима Астаны и председателя правления СПК «Астана». Позже работал в структурах «Қазақстан темір жолы», где занимался обеспечением и новыми проектами.
28 февраля 2025 года был назначен министром промышленности и строительства Казахстана.
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