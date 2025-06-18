Токаев назначил нового замминистра обороны
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Назначен новый заместитель министра обороны. Им стал Кайрат Садыков, передает BAQ.KZ.
"Распоряжением главы государства Садыков Кайрат Ануарбекулы назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.
Кайрат Садыков родился 14 апреля 1967 года в селе Зайсан Восточно-Казахстанской области.
Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище в 1988 году, академические курсы при Национальной университете обороны им. Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации в 2010 году. Университет им. Кунаева Д.А. 2013 году по специальности Юриспруденция. Кандидат Философских наук.
Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) - начальник Главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
С 2019 по 2022 годы - командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК
С 2023 года занимал должность первого заместителя главнокомандующего – начальника штаба Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.
Награжден орденами "Айбын" II степени, "Жауынгерлік ерлігі үшін" и юбилейными медалями.
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