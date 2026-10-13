Токаев назначил новых послов Казахстана в Австрии и Пакистане
13 Октября 2026, 11:58
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13 Октября 2026, 11:5813 Октября 2026, 11:58
152Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Ермек Кошербаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Австрии. Одновременно он будет Постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене.
Еркин Тукумов стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Пакистане. От ранее занимаемой должности он освобожден.
Кроме того, Саулекуль Сайлаукызы освобождена от должности Посла Казахстана в Марокко, а также Посла в Того по совместительству.
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