Токаев назначил новых послов Казахстана в Узбекистане, Великобритании и Румынии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о новых дипломатических назначениях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Ералы Тугжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Алибек Бакаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В связи с новым назначением он освобожден от ранее занимаемой должности.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Румынии назначен Амангельды Саинов.

Одновременно указами Главы государства от занимаемых должностей освобождены Бейбут Атамкулов, ранее занимавший пост посла Казахстана в Узбекистане, и Али Ерлик, возглавлявший дипломатическую миссию Казахстана в Румынии.

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