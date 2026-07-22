Токаев назначил новых послов Казахстана в Узбекистане, Великобритании и Румынии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о новых дипломатических назначениях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Ералы Тугжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.
Алибек Бакаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В связи с новым назначением он освобожден от ранее занимаемой должности.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Румынии назначен Амангельды Саинов.
Одновременно указами Главы государства от занимаемых должностей освобождены Бейбут Атамкулов, ранее занимавший пост посла Казахстана в Узбекистане, и Али Ерлик, возглавлявший дипломатическую миссию Казахстана в Румынии.
Читай также:
В Акорде приняли верительные грамоты послов четырех государств
Самое читаемое
- Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам
- Месси, Холанд и IShowSpeed: что стало главным вирусным моментом ЧМ-2026
- Суд оштрафовал замглавы Нацбанка после спора о премиях сотрудникам
- После удара по Wildberries продавцы заявили об убытках на 100 млрд рублей
- Чешский фанат превратил свой дом в памятник Месси и сборной Аргентины