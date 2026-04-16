В Акорде приняли верительные грамоты послов четырех государств

Послы четырех государств официально приступили к миссии в Казахстане.

Фото: Акорда

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает BAQ.KZ. Документы главе государства вручили чрезвычайные и полномочные послы четырех стран.

Кто вручил верительные грамоты

Свои полномочия официально подтвердили:

посол Государства Кувейт Адель Ахмед Сулайман Аль-Гунайман,
посол Монголии Гунаажавын Батжаргал,
посол Княжества Монако Мирей Мартини,
посол Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердемо.

Церемония вручения верительных грамот является обязательной дипломатической процедурой, после которой послы официально приступают к выполнению своей миссии в Казахстане.

 

