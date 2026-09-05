Токаев назначил трех заместителей в Аппарате Совета Безопасности
Нуржан Каджиакбаров назначен первым заместителем, еще два чиновника стали заместителями руководителя аппарата
5 Сентября 2026, 11:03
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5 Сентября 2026, 11:035 Сентября 2026, 11:03
141Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые назначения в Аппарате Совета Безопасности Республики Казахстан.
Нуржан Каджиакбаров назначен первым заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности. С прежней должности он освобожден.
Руслан Жаксылыков назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности. Он также освобожден от ранее занимаемой должности.
Еще одним заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности назначен Геннадий Зуев.
Соответствующие распоряжения подписаны Главой государства.
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