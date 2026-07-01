Курултай стартует – Президент назначил выборы депутатов на 23 августа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Согласно документу, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа 2026 года.

"Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года", – говорится в указе Президента.

Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение выборов.

Кроме того, Правительству, акимам столицы, областей и городов республиканского значения поручено безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению избирательной кампании.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.