Токаев назначил заведующего отделом транспортной логистики АП
Сегодня, 16:42
31
Распоряжением Главы государства Кескинбаев Азамат Бахитжанович назначен заведующим Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.
Азамат Кескинбаев в 2009 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "прикладная математика".
В 2011 году получил степень магистра экономики в Высшей школе экономики в Москве.
Ранее работал в АО "Казпочта" управляющим директором по финансам – членом правления.
