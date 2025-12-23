  • 23 Декабря, 16:53

Токаев назначил заведующего отделом транспортной логистики АП

Распоряжением Главы государства Кескинбаев Азамат Бахитжанович назначен заведующим Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

Азамат Кескинбаев в 2009 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "прикладная математика".

В 2011 году получил степень магистра экономики в Высшей школе экономики в Москве. 

Ранее работал в АО "Казпочта" управляющим директором по финансам – членом правления.

