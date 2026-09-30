Токаев назвал Баварию ключевым партнером Казахстана в модернизации экономики

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером. Глава государства поблагодарил его за гостеприимство и приглашение посетить Баварию.

«Высоко ценю самобытность, экономическую мощь и инновационный потенциал Баварии. Вчера я провел весьма содержательные переговоры с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным Канцлером Фридрихом Мерцем. Твердо намерен воплотить наши договоренности в конкретные результаты и рассматриваю Баварию в качестве ключевого партнера в данном вопросе. Этот регион сочетает в себе передовые достижения в промышленности и науке с глубоким уважением к традициям. Данные качества делают Баварию одним из главных локомотивов экономики Германии и надежным партнером Казахстана в модернизации и диверсификации экономики», - сказал Токаев.

Президент отметил значительный потенциал для объединения технологических возможностей Баварии с ресурсами и промышленным потенциалом Казахстана.

Отдельно стороны затронули развитие транспортного сообщения. По словам Главы государства, его укрепление будет способствовать сближению экономик и народов Казахстана и Германии.

Маркус Зёдер заявил, что Бавария, уделяющая большое внимание поиску новых точек роста, заинтересована в поддержании многопланового взаимодействия с Казахстаном.

Премьер-министр Баварии выразил признательность Президенту за поддержку баварских компаний, широко представленных в Казахстане.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев сказал, что будет рад встрече с Маркусом Зёдером на гостеприимной казахской земле.