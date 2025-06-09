Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел официальные переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым, находящимся с визитом в Астане, передаёт BAQ.KZ.

Стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и расширения партнёрства в различных сферах.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Болгария является одним из важнейших партнёров Казахстана в Европе. Президенты отметили наличие доверительного политического диалога, активного межпарламентского взаимодействия и динамичного роста торговли и инвестиций.

"Около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на нашем рынке. Мы продуктивно сотрудничаем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство. Видим большой потенциал в энергетике, “зелёном” переходе, атомной отрасли, цифровизации, здравоохранении и туризме", – заявил Токаев.

В свою очередь, Румен Радев высоко оценил достигнутый уровень отношений между странами и подчеркнул стремительное развитие Казахстана.

"Болгария считает Казахстан ключевым и приоритетным партнёром в Центральной Азии. Ваши успехи вызывают восхищение – это и экономический рост, и достижения в инновациях, образовании, науке. Национальный космический центр, который я посетил, оставил глубокое впечатление", – отметил Радев.

В ходе встречи президенты выразили готовность к углублению сотрудничества, особенно в сферах транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, науки и высоких технологий.