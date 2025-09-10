Президенты Казахстана и Демократической Республики Конго провели переговоры в расширенном формате, передает BAQ.KZ.

Глава нашего государства назвал первый визит Президента ДР Конго в Казахстан историческим событием и подчеркнул, что приезд Феликса Чисекеди в Астану с представительной делегацией является проявлением особого уважения к казахскому народу.

"С момента установления дипломатических отношений прошло совсем немного времени. Однако наше сотрудничество, основанное на доверии и дружбе, поступательно развивается. Сегодняшние переговоры выведут отношения между Астаной и Киншасой на новый уровень и заложат прочную основу для эффективного партнерства. Демократическая Республика Конго является важным партнером Казахстана в Африке. Убежден, что у наших двусторонних связей большое будущее", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям. В этом контексте он призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество должно занять приоритетное место в двусторонней повестке. По его мнению, Казахстан и Демократическая Республика Конго, обладая богатыми природными ресурсами и значительным экономическим потенциалом, могут стать надежными партнерами в реализации взаимовыгодных проектов.

Глава государства высоко оценил потенциал ДРК в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок.

На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана, также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

Президент сообщил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.

В свою очередь, Феликс Чисекеди поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества.

"Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Республика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казахстана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить Вам нашу искреннюю признательность", – сказал Президент ДРК.

По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопасности и развития.

В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам развития двусторонней торговли, взаимодействия в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации.