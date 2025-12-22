Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Российской Федерации Владимир Путин в рамках традиционных петербургских встреч перед Новым годом, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что программа пребывания была насыщенной и позволила рассмотреть широкий круг вопросов. По его словам, в формате Евразийский экономический союз были приняты конкретные решения, а в рамках Содружество Независимых Государств обсуждены актуальные вопросы взаимодействия.

"СНГ является авторитетной и востребованной международной организацией. Что касается двустороннего сотрудничества, то этот год был успешным, без всяких сомнений. Можно сказать, что двусторонние отношения развивались по восходящей линии", — заявил Глава государства, подчеркнув, что государственный визит в Россию 12 ноября стал важной вехой в развитии отношений.

Президент Казахстана выразил благодарность за тёплый приём и подчеркнул, что сотрудничество в рамках стратегического партнёрства и союзничества является безусловным приоритетом. Он отметил необходимость совместной работы по вопросам, затрагивающим повседневную жизнь граждан Казахстана и России, указав, что развитие стратегического партнёрства полностью соответствует коренным интересам народов двух стран.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что совместная работа в последние дни позволила обсудить взаимодействие в рамках ОДКБ, СНГ, а также двусторонние вопросы.

"Очень рад возможности отдельно с Вами встретиться и обсудить те вопросы, которые и Вы, и я считаем приоритетными для развития двусторонних связей между Казахстаном и Россией. В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям. У нас нет ни одного спорного или какого-то сложного вопроса", — сказал Президент России.

По итогам встречи стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества и развитие двусторонних отношений, отметив положительную динамику взаимодействия на всех ключевых направлениях.