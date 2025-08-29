Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвящённой 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

В своём выступлении глава государства подчеркнул, что обеспечение верховенства права является ключевым принципом стратегии развития страны и основой цивилизованного общества.

"Обеспечение верховенства права – важнейший принцип нашей стратегии. Это основной критерий цивилизованного и передового общества. Безусловно, без соблюдения в стране принципа "Закон и Порядок" мы не сможем достичь прогресса и успеха", — заявил Президент.

По его словам, государство, где торжествует закон, обязательно будет процветать, и именно поэтому он постоянно акцентирует внимание на необходимости укрепления принципа "Закон и Порядок". "Другими словами, это означает, что нам необходимо изменить наше сознание. Законопослушность и дисциплинированность должны укорениться в обществе", — отметил Токаев, цитируя слова Бауыржана Момышулы: "Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды" — "Без порядка нет государства. Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом".

Президент подчеркнул, что любые умышленные нарушения законов и посягательства на общественный порядок обязательно получат правовую оценку. Одним из важнейших направлений работы он назвал усиление правового воспитания в школах и вузах, где законы должны объясняться детям простым и понятным языком. Также, по словам Токаева, в этом процессе большую роль играют средства массовой информации, социальные сети и воспитание в семье.

"Родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей. Только так мы вырастим законопослушное поколение, уважающее не только свои, но и чужие права", — подчеркнул Президент.

Закон и порядок, по мнению Касым-Жомарта Токаева, — это краеугольный камень строительства Справедливого Казахстана, где каждый гражданин живёт в безопасности и уверенности в будущем.