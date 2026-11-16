Токаев назвал главное условие предстоящих выборов в маслихаты

В Казахстане готовятся к досрочным выборам депутатов маслихатов всех уровней, которые пройдут 29 ноября. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все кандидаты и политические партии должны получить равные условия для участия в избирательной кампании, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

О подготовке к голосованию Главе государства доложил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

На встрече Президент особо отметил необходимость соблюдения конституционного принципа «Закон и Порядок» при организации и проведении выборов.

По мнению Токаева, предстоящее обновление депутатского корпуса должно значительно усилить работу местных представительных органов.

Досрочные выборы депутатов маслихатов всех уровней назначены на 29 ноября 2026 года.