Токаев назвал главное условие предстоящих выборов в маслихаты
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В Казахстане готовятся к досрочным выборам депутатов маслихатов всех уровней, которые пройдут 29 ноября. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все кандидаты и политические партии должны получить равные условия для участия в избирательной кампании, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
О подготовке к голосованию Главе государства доложил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.
На встрече Президент особо отметил необходимость соблюдения конституционного принципа «Закон и Порядок» при организации и проведении выборов.
По мнению Токаева, предстоящее обновление депутатского корпуса должно значительно усилить работу местных представительных органов.
Досрочные выборы депутатов маслихатов всех уровней назначены на 29 ноября 2026 года.
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