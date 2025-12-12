На полях международного форума в Ашхабаде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает BAQ.KZ.

Переговоры прошли в тёплой и конструктивной атмосфере, подчеркнув устойчивый характер отношений между двумя странами.

Глава государства отметил, что Грузия остаётся надёжным партнёром Казахстана на Южном Кавказе. Он подчеркнул ценность многолетнего сотрудничества, опирающегося на крепкие узы дружбы и историческую близость народов.

Стороны подтвердили поступательное развитие политического диалога, а также расширение экономических и гуманитарных связей. В ходе беседы Токаев и Кобахидзе обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и актуальные направления сотрудничества.

Президент Казахстана отдельно выделил значительный потенциал для дальнейшего укрепления контактов в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах. По его словам, именно эти направления могут стать драйверами качественного углубления партнёрства между Казахстаном и Грузией в ближайшие годы.