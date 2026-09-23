Токаев назвал кандидата на пост председателя Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Ерлана Кошанова на должность председателя Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.

Глава государства выступил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі. Он отметил, что в соответствии с Конституционным законом кандидатуру на должность председателя Совета предлагает Президент.

«Это авторитетная должность, имеющая конституционный статус. Поэтому считаю, что на эту должность должен прийти известный в стране человек, способный стать связующим звеном между народом и властью. Учитывая это, я предлагаю кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил опыт Кошанова на государственной службе и его работу в качестве председателя Мажилиса.

«Вы все хорошо знаете этого человека. Он квалифицированный и опытный специалист. Долгие годы работал в системе государственной службы и достойно выполнял свою работу. В качестве председателя Мажилиса был активным политиком, участвовавшим в реализации масштабных реформ. Не сомневаюсь, что теперь он успешно будет работать в качестве председателя Халық Кеңесі и внесет вклад в укрепление общественного согласия», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что перед Қазақстан Халық Кеңесі стоит большое количество задач, подробнее на которых он намерен остановиться на основном заседании Совета.

Кандидатуру Ерлана Кошанова поддержали выступившие на заседании члены Қазақстан Халық Кеңесі.

В заседании объявлен десятиминутный перерыв, после которого будут оглашены результаты.