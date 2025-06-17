В столице Казахстана начал работу второй саммит в формате "Центральная Азия – Китай". С приветственной речью выступил Президент Касым-Жомарт Токаев, обозначивший ключевые векторы взаимодействия с Пекином и подчеркнувший значение китайских инвестиций для национальной экономики, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил 26 миллиардов долларов. В стране успешно работают около 5 тысяч предприятий с участием китайского капитала. Реализованы десятки крупных проектов в нефтегазовой, химической, металлургической, агропромышленной, горнорудной и других отраслях", – заявил Токаев.

Он подчеркнул, что политика Казахстана, направленная на привлечение китайских инвестиций, остается твердой и последовательной, вне зависимости от политической конъюнктуры.

"Мы видим будущее Центральной Азии как модель совместного развития, где успех каждого государства усиливает весь регион. Сегодня перед нашими странами стоит общая задача – обеспечить устойчивый прогресс в условиях растущей глобальной неопределенности", – отметил президент.

На этом фоне, по его словам, особую значимость приобретает укрепление торгово-экономических связей. В Казахстане проводится работа по выявлению новых точек роста, особенно в контексте запуска совместных производств, расширения номенклатуры товаров и увеличения экспорта продукции, востребованной на китайском рынке.