Токаев назвал китайские инвестиции важным фактором роста экономики
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В столице Казахстана начал работу второй саммит в формате "Центральная Азия – Китай". С приветственной речью выступил Президент Касым-Жомарт Токаев, обозначивший ключевые векторы взаимодействия с Пекином и подчеркнувший значение китайских инвестиций для национальной экономики, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил 26 миллиардов долларов. В стране успешно работают около 5 тысяч предприятий с участием китайского капитала. Реализованы десятки крупных проектов в нефтегазовой, химической, металлургической, агропромышленной, горнорудной и других отраслях", – заявил Токаев.
Он подчеркнул, что политика Казахстана, направленная на привлечение китайских инвестиций, остается твердой и последовательной, вне зависимости от политической конъюнктуры.
"Мы видим будущее Центральной Азии как модель совместного развития, где успех каждого государства усиливает весь регион. Сегодня перед нашими странами стоит общая задача – обеспечить устойчивый прогресс в условиях растущей глобальной неопределенности", – отметил президент.
На этом фоне, по его словам, особую значимость приобретает укрепление торгово-экономических связей. В Казахстане проводится работа по выявлению новых точек роста, особенно в контексте запуска совместных производств, расширения номенклатуры товаров и увеличения экспорта продукции, востребованной на китайском рынке.
"Мы возлагаем большие надежды на создание высокотехнологичных производств четвёртого передела, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью", – сказал Токаев.
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