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Токаев назвал порядок назначения Премьер-министра и Вице-президента

28 Августа 2026, 11:47
АВТОР
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Aqorda 28 Августа 2026, 11:47
28 Августа 2026, 11:47
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Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после формирования структуры Курултая внесет на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что согласно Конституции Правительство слагает полномочия перед вновь избранным Курултаем.

«Согласно Конституции Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.

В связи с этим, после того как сформируется структура Курултая, я внесу на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра.

Затем, после консультаций с вами, я назначу членов Правительства. Кроме того, будет произведено назначение на новую должность заместителя Председателя Совета Безопасности».

После формирования состава Курултая и Правительства Президент намерен обнародовать ежегодное Послание народу Казахстана.

«После того, как будет полностью сформирован состав Курултая и Правительства, я обнародую ежегодное Послание народу Казахстана.

Все инициативы, обозначенные в Послании, представители исполнительной и законодательной власти должны будут совместно, своевременно и качественно реализовать».

Касым-Жомарт Токаев отдельно обратил внимание на ответственность должностных лиц, которые будут работать в обновленной системе государственных органов.

«Все должностные лица, особенно те, кто только приступает к своим обязанностям, должны четко понимать общие цели и задачи, стоящие перед нами».

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